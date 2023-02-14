Компанія Netflix випустила трейлер та розкрила дату виходу серіалу Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів. Це сиквел оригінального історико-драматичного проєкта, який дуже сподобався мільйонам фанатів.

Новий серіал розповість про прихід Шарлотти до влади та її монументальний шлюб з королем Джорджем. Трейлер пропонує глядачам заглянути в історію, з якої все почалося.

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Як і в перших двох сезонах флагманського серіалу про Бріджертонів, серіал розповідає про молоду пару в перші дні їхнього знайомства та шлюбу. Однак, на відміну від братів і сестер, Шарлотта зазнає значно більшого тиску на свої плечі, як це часто буває у шляхетних сім’ях.

Примітно, що продюсером та сценаристом стала Шона Раймс, яка також створювала оригінальний серіал Бріджертон.

Прем’єра серіалу Netflix Королева Шарлотта: історія Бріджертонів відбудеться 4 травня цього року.

Що стосується продовження оригінального проекту, то термін виходу третього сезону поки невідомий. Поки що відомо, що в центрі уваги третього сезону буде роман між Коліном Бріджертоном і Пенелопою Фезерінгтон. Найімовірніше, це станеться в другій половині цього року, оскільки Netflix не хоче конкурувати між власними двома проєктами.