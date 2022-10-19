Співачка Оля Полякова обурилася тим, що росіянка вкрала її пісню і висміяла невдалу пародію.
Так, в мережі з’явилося відео, на якому одна з гостей російського токшоу виконала Королеву ночи. Інші гості в цей час танцювали. Крім того, був і музичний супровід, крім мінуса самої композиції, невідомій виконавиці підігравав чоловік на баяні.
Полякова побачила відео і оприлюднила гнівну Instagram-stories.
– Королева, на яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні злодії, нічого свого, – зазначила Оля.
Згодом її публікацію видалила соцмережа через безліч скарг, що також обурило українську співачку.
– Це як? Що з Instagram? На чиєму вони боці? Це моя вкрадена якоюсь російською тіткою пісня! Навіщо вони все видаляють? Нашу війну? Нашу правду, наші відкриття їхніх злочинів? Ганьба! – висловилася Полякова.
Варто зазначити, громадяни країни-агресора справді небайдужі до української культури. Так, наприклад, в Криму невідомі виконавиці переклали російською мовою пісню української виконавиці Злати Огнєвіч — Зозуля.
Сама артистка тоді сказала, що це споконвічно російська забава – красти і видавати за своє.