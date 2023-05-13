У фіналі Євробачення 2023 виступила представниця Норвегії Алессандра Меле. Співачка вийшла на сцену під номером 20, виконавши пісню Queen of kings.

Алессандра Меле захопила публіку ритмічним номером з балетом та спецефектами.

На сцені Євробачення співачка з’явилась в оксамитовому темно-зеленому боді із золотими вставками, які нагадують обладунки.

Як розповідала сама Алессандра Меле, її композиція Queen of kings демонструє силу жінок, а також силу всіх людей, про те, як важливо відчувати себе.

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Пісня розповідає про те, як жінці наважитися бути собою та стати сильнішою після важких періодів життя.

Згідно з прогнозами букмекерів, представниця Норвегії може увійти у п’ятірку лідерів Євробачення 2023. Перемогу пророкують виконавиці Loreen зі Швеції.