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Фото Персони

Копія тата: Юлія Саніна поділилася рідкісними фото з батьками

26 Вересня 2023, 14:22
Валентина Чорна редакторка стрічки
Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала своїх батьків.

На особистій сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на якому позує разом з мамою і татом. Також Юлія поділилася романтичною світлиною батьків.

– Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання, – підписала фото співачка.

Юлія зазначила, що після повномасштабного вторгнення люди стали частіше фотографуватися і робити більше романтичних, сімейних знімків.

Зараз дивляться

– Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запам’ятати на все життя, – додала співачка.

Зауважимо, що Юлія вкрай рідко публікує фото зі своїми рідними. У коментарях багато прихильників артистки написали, що вона дуже схоже на тата.

  • Юля, ви так схожі на батька.
  • Ви – копія тата.
  • Дуже гарно та ніжно! Дякуємо батькам за таку доньку.
  • Чудове фото, Юля, ви татова доня.
  • Синок ваш на бабусю схожий, а ви на тата дуже.
  • Відразу видно, що посмішка татова.
  • Ви всі такі гарні! І Ви, Юлю, дуже схожі на батьків, – пишуть користувачі під постом Юлії.
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Фото: Юлія Саніна

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