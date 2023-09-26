Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала своїх батьків.

На особистій сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на якому позує разом з мамою і татом. Також Юлія поділилася романтичною світлиною батьків.

– Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання, – підписала фото співачка.

Юлія зазначила, що після повномасштабного вторгнення люди стали частіше фотографуватися і робити більше романтичних, сімейних знімків.

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– Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запам’ятати на все життя, – додала співачка.

Зауважимо, що Юлія вкрай рідко публікує фото зі своїми рідними. У коментарях багато прихильників артистки написали, що вона дуже схоже на тата.

Юля, ви так схожі на батька.

Ви – копія тата.

Дуже гарно та ніжно! Дякуємо батькам за таку доньку.

Чудове фото, Юля, ви татова доня.

Синок ваш на бабусю схожий, а ви на тата дуже.

Відразу видно, що посмішка татова.

Ви всі такі гарні! І Ви, Юлю, дуже схожі на батьків, – пишуть користувачі під постом Юлії.

Фото: Юлія Саніна