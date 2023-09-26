Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала своїх батьків.
На особистій сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на якому позує разом з мамою і татом. Також Юлія поділилася романтичною світлиною батьків.
– Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання, – підписала фото співачка.
Юлія зазначила, що після повномасштабного вторгнення люди стали частіше фотографуватися і робити більше романтичних, сімейних знімків.
– Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запам’ятати на все життя, – додала співачка.
Зауважимо, що Юлія вкрай рідко публікує фото зі своїми рідними. У коментарях багато прихильників артистки написали, що вона дуже схоже на тата.
- Юля, ви так схожі на батька.
- Ви – копія тата.
- Дуже гарно та ніжно! Дякуємо батькам за таку доньку.
- Чудове фото, Юля, ви татова доня.
- Синок ваш на бабусю схожий, а ви на тата дуже.
- Відразу видно, що посмішка татова.
- Ви всі такі гарні! І Ви, Юлю, дуже схожі на батьків, – пишуть користувачі під постом Юлії.
Фото: Юлія Саніна