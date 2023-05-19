Телеканал ICTV2 відновив знімання популярного серіалу Коп з минулого. Третій сезон почали знімати ще в лютому 2022 року, але через повномасштабну війну зупинили.

Коп з минулого – перший серіал, що знімають на кіностудії Victoria Film Studios після року війни. Минулого року одна з будівель студії була пошкоджена ворожою ракетою.

– Поновлення зйомок серіалу в непростих воєнних умовах сьогодення – це символ української незламності, рішучості та віри в майбутнє та перемогу. Наша здатність продовжувати роботу та створювати високоякісний контент навіть під постійними викликами та небезпеками підкреслює нашу впевненість, що майбутнє належить нам і разом ми досягнемо перемоги, – говорить генеральна продюсерка серіального напряму каналу ICTV2 Ірина Храновська.

В іронічному детективі Коп з минулого головного героя, капітана Олега Доліна, грає відомий актор Дмитро Суржиков. За сюжетом, прокинувшись від коми, капітан Долін одразу стикається з незнайомим новим світом і вирішує відновитися в поліцейському відділку, де колись працював.

У другому сезоні напарником Доліну призначають молодого, інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда (Павло Текучев). Через різні підходи до роботи співпраця чоловіків не завжди буде легка. Водночас труднощі не завадять їм створити непередбачуваний тандем, що бореться зі злочинністю та розкриває кримінальні справи.

Дату прем’єри другого та третього сезонів Коп з минулого телеканал поки тримає у секреті.