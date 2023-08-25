Констатував очевидне: Ларс фон Трієр прокоментував спробу заступитися за росіян

Данський режисер Ларс фон Трієр відповів на скандал, який виник після спроб заступитися за росіян на тлі передачі F-16 Україні. Так, діяч культури заявив, що він підтримує нашу країну – про це він сказав після хвилі хейту в мережі.

Своїми думками він поділився в Instagram. Щоб режисерові більше повірили, він зобразив із себе жертву.

– Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов’ю, Ларс, – заявив Трієр.

Очікувано, під своїми останніми публікаціями в Instagram він закрив коментарі. Варто зазначити, що немає жодного слова про те, що він усвідомив помилку – схоже, він хоче всидіти одразу на двох стільцях.

Нагадаємо, що скандал почався з критики союзників України щодо питання передачі винищувачів F-16 нашим захисникам. Ларс заявив, що життя росіян також важливі, звернувшись до Зеленського, Путіна і прем’єр-міністра Данії.

– До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен, яка позувала в одній із найстрашніших машин для вбивств: Життя росіян теж мають значення! – заявив режисер.

Утім, не тільки зарубіжні діячі мистецтва потрапляють у скандали – днями Олег Скрипка зіткнувся з хейтом за виступ у Чорногорії з росіянами. Артист відповів, що це все інформаційна атака.