Конкуруватимуть із Disney: три проєкти команди марафону Єдині новини – у шорт-листі Promax Europe

Українські рішення увійшли до переліку фіналістів головної європейської премії у сфері телевізійного дизайну та маркетингу Promax Europe.

Визнання від європейського журі найпрестижнішої профільної премії Єдині новини отримали за дизайн та промо в номінаціях:

найкращий новий концепт/інновація;

новини/спеціальні репортажні програми;

дизайн бренду (проєкт Україна б’ється).

До журі премії традиційно входять кращі фахівці у сфері дизайну та маркетингу зі всієї Європи. Переможців Promax Europe Awards оберуть у травні в Амстердамі.

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Українські проєкти конкуруватимуть із креативними рішеннями з Іспанії, Данії, Франції та інших європейських країн. Серед конкурентів, зокрема, The Walt Disney Company.

– Ми діємо як креативна національна збірна: кожен і кожна привносить найкраще, чого навчилися в роботі зі своїми брендами, в спільну українську скарбничку єдності. І ми бачимо силу цієї єдності в дії: в міжнародному визнанні, і що найголовніше, в якості важливих проектів та рішень, які ми створюємо для українського суспільства, – каже маркетинг-директорка Starlight Media та лідерка об’єднаної маркетинг-команди марафону Олена Мартинова.

До об’єднаної маркетингової команди марафону входять маркетингові відділи компаній-виробників Єдиних новин – Starlight Media, 1+1 Media, Суспільного Мовлення, Ради, Inter Media Group та Ми – Україна.

Маркетингова колаборація та об’єднання експертизи мовників заради інформаційної безпеки країни дозволили створити понад 700 соціальних роликів, десятки інформаційних кампаній та рішень, що об’єднують націю і допомагають зібрати кошти для підтримки українських Сил оборони.