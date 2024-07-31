Російський співак-путініст Іраклі не зможе потрапити до Латвії, адже йому заборонили вʼїзд до країни. Таке рішення ухвалили в Міністерстві закордонних справ Республіки.

Іраклі не виступить в Латвії з концертом

На своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) очільниця латвійського зовнішньополітичного відомства Байба Браже висловила однозначну позицію уряду щодо присутності прихильника путінського режиму в країні.

– Я вирішила внести Іраклія Пірцхалаву до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки (persona non grata), і заборонити йому в’їзд до Латвії на невизначений термін. Рішення ухвалено відповідно до частини 2 статті 61 закону про імміграцію, – йдеться в дописі міністерки.

Путініст вже прокоментував росЗМІ цю заборону, намагаючись зманіпулювати європейськими цінностями та удавано дивуючись реакції МЗС Латвії.

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– Я хіба про політику щось співаю у своїх піснях? Або говорю? Я абсолютно здивований! І це ваша європейська свобода і толерантність? Чому ми маємо бути толерантними тільки до ЛГБТ? А до артистів, які працюють і в Росії, і в Грузії, і в інших країнах світу? Чого вони бояться, ось питання. До чого я можу закликати: до революції, повалити уряд Латвії? Це ж смішно! – видав Пірцхалава.

До слова, наприкінці минулого року йому так само заборонили вʼїзд до Молдови. Тоді він заявив, що все це політика, а не бажання його прихильників.

У рідній Грузії співака теж часто критикують за проросійську позицію, зокрема за продаж нерухомості громадянам країни-агресора та за те, що вмикає російські пісні у своєму ресторані.

Фото: Іраклі