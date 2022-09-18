Сьогодні, 18 вересня, в ефірі телемарафону Єдині новини відбудеться концерт співачки Тіни Кароль.

Артистка спустилася на київську станцію метро Майдан Незалежності, щоб виступити перед військовими та їхніми родичами, а також підтримати та зарядити енергією тих, кому це необхідно.

Виступ виконавиці можна переглянути на телеканалах, які транслюють телемарафон та на YouTube-каналі Фактів ICTV. Концерт відбудеться о 21:00.

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Концерт Тіни Кароль у метро Києва (онлайн-трансляція)

Раніше ми писали, що на сольному концерті Тіни Кароль військовий зробив пропозицію своїй коханій зі сцени. Сама співачка не змогла стримати сліз, а вся зала аплодувала новій родині.

Український захисник став на коліно перед дівчиною та попросив її руки та серця. Кохана погодилася.