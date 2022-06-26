Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини візьме участь в інтерв’ю та дасть музичний концерт.

Вже о 21.00 глядачі зможуть дізнатися більше про Могилевську, її відношення до безлічі питань, а також насолодитися концертом співачки на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Концерт Наталії Могилевської та інтерв’ю (онлайн-трансляція)

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Під час концерту Наталія виконає як старі хіти, так і нові, присвячені війні в Україні. Наприкінці травня співачка презентувала кліп на свою нову пісню Я вдома (Діва Марія). Ролик був знятий у центрі Києва, а також у Бучі, Ірпені та Бородянці.

Наприкінці травня Могилевська зацікавила фанатів своїм коханим. Щоправда, жодних подробиць про обранця Наталія не розповіла, але заявила, що він постійно перебуває поряд з нею. Співачка вважає, що в умовах війни історії кохання недоречні, тому дізнатися всю правду про відносини суспільство дізнається лише після закінчення війни.