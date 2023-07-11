Голлівудський актор Бред Пітт “розграбував” виноградник Chateau Miraval, яким він володів спільно з колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі в Провансі. Адвокати, які подали позов проти нього, стверджують, що він витратив мільйони доларів на ремонт басейну і звукозаписної студії.

Також Бред позбавив права керувати виноробнею компанію Nouvel, куплену мільярдером із Росії Юрієм Шефлером у Джолі в 2021 році, відмовившись призначити незалежних директорів до ради організації, що базується в Люксембурзі, через яку працює виноробня.

Позов до Пітта і його партнерів подали до суду Каліфорнії. Позивачі вважають, що актор і його партнери заборгували Nouvel понад $350 млн, а також, що вони вживали всіх можливих заходів, щоб зберегти контроль над Miraval, однак у Бреда поки що успішніший план.

Люди, обізнані про стратегію Пітта, назвали ці претензії абсурдними і заявили, що інвестиції у власність були зроблені на благо бізнесу. Вони вказали на той факт, що вино Rose Miraval нещодавно було визнано найкращим у Провансі за версією Le Figaro.

Nouvel стверджує, що Бред також передав половину вартості товарних знаків компанії Perrin без спеціального дозволу колишній холдинговій компанії Джолі, яка є їхнім співвласником. Спочатку товарні знаки були зареєстровані напередодні можливого спільного підприємства з групою LVMH.

Ще в червні 2022 року Бред Пітт звинуватив Джолі у змові з російським олігархом, оскільки вона продала йому свою частину виноробні, хоча раніше експодружжя домовлялося не робити цього без згоди одне одного.

Тоді актор подав до суду на колишню дружину, однак Джолі виграла його в Пітта. Суд постановив, що угода про продаж частки Анджеліни цілком законна, і вона й надалі працюватиме.