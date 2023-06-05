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Колишній Ані Лорак зіграв весілля і зізнався в любові до України

5 Червня 2023, 11:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мурат

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зізнався в любові до України і передав подарунок нашим захисникам. На відміну від своєї колишньої він любить нашу країну і доводить це не тільки на словах.

Так, на своєму весіллі в Конча-Заспі з київською візажисткою Лілією бізнесмен виголосив тост за Україну, в якій продовжує займатися підприємницькою діяльністю в умовах війни.

– Любимо Україну і будемо любити. Російською спілкуємося, але з українською душею, – заявив колишній Ані Лорак.

На додачу до своїх слів він зробив подарунок нашим захисникам – передав боєприпаси ЗСУ, на яких написано Мурат Налчаджиоглу, за Україну. Знімком бізнесмен поділився в Instagram.

Мурат

Як відомо, Мурат – громадянин Туреччини, але активно підтримує Україну на відміну від колишньої. Раніше Лорак звинуватила Україну в переїзді до РФ. Її нібито хотіли використати українські політичні діячі. Утім, тепер вона називає війну в рідній країні конфліктом.

Зрадниця не потрібна навіть у Росії – її концерти скасовуються, через що вона змушена їздити на заробітки в інші країни.

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Теги
Ані Лорак Війна в Україні
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