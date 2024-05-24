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Кохаю: Цимбалюк ніжно звернувся до своєї обраниці

24 Травня 2024, 15:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна
Джерело: Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк зворушливо привітав свою кохану, рестораторку Світлану Готочкіну з днем народження. Він показав архівні фото обраниці, якій сьогодні, 24 травня, виповнилося 37 років.

Цимбалюк ніжно привітав кохану зі святом

З нагоди дня народження Світлани Тарас оприлюднив низку фотографій з різних періодів їхнього роману. На фото постала як сама Готочкіна, так і з Тарасом. Також актор показав день приїзду обраниці на знайомство з його батьками.

Також Тарас ніжно звернувся до Світлани, подякувавши за емоції, які відчуває поруч із нею, і мотивацію.

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– З днем народження, моя унікальна дівчинко! Ти даруєш лише найкращі емоції! Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на першій світлині в Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством із моїми батьками. Люблю, – написав Цимбалюк під фото.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив роман зі Світланою Готочкіною в грудні 2022 року. Уперше чутки про їхні стосунки з’явилися в листопаді того ж року.

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