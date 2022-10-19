Учасниця романтичного реаліті Холостяк 11, повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова вагітна.

Радісною новиною спортсменка поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото та зворушливе відео. У ролику Крутікова повідомляє коханому Костянтину про те, що вони стануть батьками. Чоловік не зміг стримати сліз і заплакав, міцно обійнявши Лізу.

– Переїзд через дві смужки, це штраф чи не штраф? – написала гімнастка під публікацією.

Підписники кинулися вітати пару, зазначивши, що плакали разом із ними, а також побажали Крутіковій легкої вагітності.

Зараз дивляться

Плакала разом із вами, вітаю. Це величезне щастя.

Вітаю! Так зворушливо відреагував!

Реву разом із Костею! Я така рада за вас, хай все буде добре!

Клас! Мої щирі вітання!

Це найкрутіше відео! – Пишуть у коментарях користувачі мережі.

Зазначимо, нещодавно Костянтин потрапив у серйозну ДТП на мотоциклі, про що Єлизавета розповідала у своїх Instagram-stories. Чоловіка прооперували, ба більше, він частково втратив пам’ять.

Фото: Єлизавета Крутікова