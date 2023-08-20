Співачка Аліна Гросу, лідер гурту Quest Pistols Антон Савлєпов, акторка Катерина Кузнєцова та виконавиця Тіна Кароль – це ті зірки, що мали стосунки з росіянами, проте вони не увінчалися успіхом.

Ще в 2019 році Аліна Гросу почала зустрічатися з російським актором і режисером Романом Полянським. Він багато часу проводив в Україні та знімався у спільних україно-російських проєктах.

Як колись говорила Аліна, Роман з’явився в її житті в потрібний час і в потрібному місці, адже незадовго до цього вона розлучилася з російським бізнесменом Олександром Комковим. Тому Полянський для Гросу став своєрідною підтримкою.

Однак із початком повномасштабної війни актор втік на батьківщину, залишивши виконавицю. Також він засвітився в Москві на прем’єрі фільму режисера-путініста.

Настав кінець шлюбу музиканта Антона Савлепова з російською акторкою Іриною Горбачовою. Познайомилися вони в Києві під час зйомок кліпу Quest Pistols.

Після весілля вони жили на два міста – Київ і Москва. Важливим є той момент, що Горбачова родом із Маріуполя, попри це, це вона віддала перевагу країні-агресорці замість рідної країни та чоловіка.

Акторка Катерина Кузнєцова, яка є уродженкою Києва, акторську кар’єру побудувала в Росії, а тому й особисте життя влаштувала там. У країні-агресорці вона познайомилася з актором Євгеном Проніним, шлюб з яким тривав рік, розпавшись через його зраду.

З 2018 року Катерина знову у стосунках – і знову з росіянином, проте впевнена, це інше. Живуть вони зараз в Іспанії, обранець акторки Максим війну засуджує, проте сварки все ж через це бувають.

Співак-зрадник з Одеси Кирило Туриченко не втрачає можливості відхопити шматок слави в РФ за рахунок виконавиці Тіни Кароль.

Він скаржиться на те, що після того, як артистка стала популярною, проміняла його на свого майбутнього чоловіка Євгена Огіра.

Подейкують, що Туриченко отримав російський паспорт, однак це не дивно, оскільки він є солістом гурту Іванушки International і з початком повномасштабної війни ніяк не відреагував на те, що відбувається в рідній країні.

Зараз він продовжує спокійно будувати кар’єру в країні-агресорі.

Фото: Аліна Гросу, Антон Савлепов