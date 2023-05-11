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Кобра не спить! Юлія Саніна з’явилася на Євробаченні у “зшитому” комбінезоні

11 Травня 2023, 22:22
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Юлія Саніна

Ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна вразила розкішним вбранням у другому півфіналі конкурсу.

На сцені Ліверпуль-арени фронтвумен гурту The Hardkiss постала у синьому шкіряному комбінезоні. З боку здавалося, що костюм складається з окремих шматків, зшитих шнурівкою.

Волосся Саніна зібрала у високий пучок, залишивши на обличчі дві тоненькі кіски.

Образ доповнили масивні черевики на підборах.

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Шанувальники оцінили образ ведучої:

  • Які ж красиві костюми, велика подяка стилістам, усім, хто приклав свої рученята, щоб наша команда так виглядала. Ви найкращі!
  • Як завжди неперевершена!
  • Коли кобра закохана, вона не спить! Стиль одягу схожий.
  • Неймовірна! 
  • Шалена!
  • Які гарні очі!
  • Дуже крута! Стильна та енергійна!

Варто зауважити, що у другому півфіналі ведучі Євробачення мали дуже гармонійний вигляд і нагадували зі сцени український прапор.

У першому півфіналі Євробачення Юлія Саніна була вбрана у чорну шкіряну сукню українського бренду GUDU. Вона відкрила ефір піснею Маяк, а згодом приєдналася до інших ведучих конкурсу.

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Теги
The Hardkiss Євробачення Юлія Саніна
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