Кобра не спить! Юлія Саніна з’явилася на Євробаченні у “зшитому” комбінезоні

Ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна вразила розкішним вбранням у другому півфіналі конкурсу.
На сцені Ліверпуль-арени фронтвумен гурту The Hardkiss постала у синьому шкіряному комбінезоні. З боку здавалося, що костюм складається з окремих шматків, зшитих шнурівкою.
Волосся Саніна зібрала у високий пучок, залишивши на обличчі дві тоненькі кіски.
Образ доповнили масивні черевики на підборах.
Шанувальники оцінили образ ведучої:
- Які ж красиві костюми, велика подяка стилістам, усім, хто приклав свої рученята, щоб наша команда так виглядала. Ви найкращі!
- Як завжди неперевершена!
- Коли кобра закохана, вона не спить! Стиль одягу схожий.
- Неймовірна!
- Шалена!
- Які гарні очі!
- Дуже крута! Стильна та енергійна!
Варто зауважити, що у другому півфіналі ведучі Євробачення мали дуже гармонійний вигляд і нагадували зі сцени український прапор.
У першому півфіналі Євробачення Юлія Саніна була вбрана у чорну шкіряну сукню українського бренду GUDU. Вона відкрила ефір піснею Маяк, а згодом приєдналася до інших ведучих конкурсу.