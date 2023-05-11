Кобра не спить! Юлія Саніна з’явилася на Євробаченні у “зшитому” комбінезоні

Ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна вразила розкішним вбранням у другому півфіналі конкурсу.

На сцені Ліверпуль-арени фронтвумен гурту The Hardkiss постала у синьому шкіряному комбінезоні. З боку здавалося, що костюм складається з окремих шматків, зшитих шнурівкою.

Волосся Саніна зібрала у високий пучок, залишивши на обличчі дві тоненькі кіски.

Образ доповнили масивні черевики на підборах.

Шанувальники оцінили образ ведучої:

Які ж красиві костюми, велика подяка стилістам, усім, хто приклав свої рученята, щоб наша команда так виглядала. Ви найкращі!

Як завжди неперевершена!

Коли кобра закохана, вона не спить! Стиль одягу схожий.

Неймовірна!

Шалена!

Які гарні очі!

Дуже крута! Стильна та енергійна!

Варто зауважити, що у другому півфіналі ведучі Євробачення мали дуже гармонійний вигляд і нагадували зі сцени український прапор.

У першому півфіналі Євробачення Юлія Саніна була вбрана у чорну шкіряну сукню українського бренду GUDU. Вона відкрила ефір піснею Маяк, а згодом приєдналася до інших ведучих конкурсу.