Не тільки жінок непокоїть питання “що вдягнути”, чоловіки також часто задаються їм. На допомогу тут приходить базовий гардероб, де всі речі поєднуються між собою.

Восени ваш лук має бути теплим та комфортним, оскільки це період, коли погода мінлива. Персональний стиліст Юлія Крижалка разом із Фактами ICTV склала базовий гардероб 2022 на осінь для чоловіків.

– Однотонні різноманітні плечові вироби: футболки, сорочки, пуловери, светри, худі. Обирайте нейтральну колірну гаму, звертайте увагу на якість тканини та як виріб на вас сидить. І запам’ятайте, що плечових виробів у гардеробі має бути більше ніж поясних, – зазначила стиліст.

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Функціональні формули образів для чоловіків на осінь 2022:

Нейтральна футболка, чорні звужені донизу штани, масивні черевики та чорні окуляри.

Чорна футболка, чорні штани, джинсовка та кросівки.

Сірий пуловер, сірі штани прямого крою, лофери та чорні окуляри.

Біла сорочка, світлі сірі штани, чорна джинсовка та сліпони.

Однотонний гольф, прямі брюки, лофери та окуляри.

У базовому гардеробі для чоловіків повинні бути класичні денім джинси – цупкі, однотонного кольору, без зайвих потертостей. Це база, яка підійде на всі випадки життя.

Біла сорочка також має бути серед ваших речей. Її можна обіграти класним низом, аксесуарами та взуттям.

Цупкий верхній функціональний шар одягу: піджаки, сорочки. Ними можна дуже класно розбавити звичні луки. Наприклад – коричнева сорочка, біла футболка, прямі джинси, білі кеди та сумка кроссбоді.

Універсальний верхній одяг – must have якісне та цупке пальто.

– Дивіться на склад тканини та як річ на вас сидить. Раджу придивитися до нейтральних відтінків, якщо у вашому гардеробі таких немає, – наголосила Юлія.

Постійна класика – базовий тренч, який підійде на всі випадки життя. Головне правило тут: дивитися на фасон та довжину, щодо вашого зросту та якість тканини.

Також у базовому гардеробі на осінь 2022 має бути взуття. Білі кеди, лофери нейтрального відтінку, масивні кросівки – все це виступає досконалим акцентом образу, тому про гарне, доглянуте та зручне взуття не варто забувати.