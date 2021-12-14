Джинсова сорочка – це універсальна річ, яка з часом не втрачає своєї актуальності. Вона легко поєднується з іншими елементами гардеробу і є основою модних образів.

Персональна стилістка Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV з чим носити джинсову сорочку, а також назвала формули стильних луків.

З класичними брюками. Джинсовою сорочкою можна вдало урізноманітніти діловий стиль: темно-синя сорочка + коричневі костюмні брюки + сумка тоут + стьобане пальто.

З джинсами. Стилістка рекомендує створити тотал джинс лук, верх та низ можуть бути різного джинсу.

– Особливо цікаво виглядає джинсова темно-синя denim сорочка + білі джинси + черевики на підборах з гострим носиком + сумка тоут + пальто. Дуже свіжий та цікавий образ, – каже Юлія.

Переглянути цей допис в Instagram З сукнями. Для того, щоб створити цікавий образ, цупку джинсову сорочку можна одягнути поверх сукні. Плюс до такого образу — високі ковбойки. Також джинсову сукню можна носити як окрему одиницю.

З джогерами/легінсами. Міксуємо кежуал та спорт стилі разом: джинсова сорочка + джогери + масивні черевики + кропнутий пуховик + сумка crossbody. Доповнити цікавий стріт лук можна об’ємним шарфом.

З спідницями. Довжину спідниці можете обирати в залежності від ваших вподобань – міні, міді чи максі. Зробіть образ багатошаровим і доповніть його джинсовою сорочкою як верхній шар під пальто чи пуховик.

Юлія запевняє, що джинсова сорочка – це вдала інвестиція у гардероб. Якщо ви хочете придбати універсальну модель, тоді обирайте однотонну або темно-синього кольору. Для акцентних луків можна прикупити із декорованими вставками (вишивка, каміння).