Лідер гурту ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) розповів про розрив стосунків з вагітною Анастасією Будкіною.

Чому Фагот розійшовся з вагітною дівчиною

Музикант зізнався, що раніше був дуже велелюбний. Коли він зрозумів, що не має почуттів до своєї обраниці, то вирішив порвати з Анастасією. Тоді ж вона приголомшила Фагота заявою, що вагітна.

– Так сталося, що я – велелюбний, а тоді був дуже сильно велелюбним. Але ж треба бути чесним. Кіношна історія. Коли я зібрався силами з нею поговорити, а вона мені сказала, що вагітна. Це був п**дець і для неї, і для мене. Я відразу сказав, що нікуди не зникаю, не відмовляюся, а буду підтримувати, – розповів артист.

Фагот поділився, що це був дуже важкий етап у їхньому житті. Однак зараз вони з 13-річним сином Микитою та Анастасією перебувають у чудових стосунках. Нещодавно вони випадково зустрілися у Парижі.

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– Це була прекрасна зустріч, всі посиділи, поспілкувалися. Я з чистою совістю відправив Микиту до дідуся до Австралії. Він провів там нормально часу, а через деякий час сказав, що хоче повертатися. Він повернувся, і я цьому дуже радий, бо син поруч, – сказав музикант.

Зазначимо, що Фагот став батьком у 2010 році. Вже понад 12 років артист перебуває у стосунках із дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Спільних дітей у пари немає.

Фото: ТНМК