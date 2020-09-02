Російська актриса Ірина Печерникова померла у Москві ввечері 1 вересня за день ювілею. 2 вересня їй би виповнилося 75 років.

Про смерть актриси, відомої за роллю вчительки англійської мови у фільмі Доживемо до понеділка, повідомила її подруга Ніна Давидова.

За її словами, причина смерті поки невідома.

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Коротка біографія Печерникової

Майбутня актриса народилася 2 вересня 1945 року в Грозному, потім сім’я переїхала до Москви.

У 1966 році Ірина Печерникова закінчила Школу-студію МХАТ, працювала в Ленкомі, Театрі імені Маяковського, Малому театрі.

А в кіно дебютувала у фільмі-опері Кам’яний гість (1967).

Знаменитою стала ву 23 роки, коли зіграла вчительку англійської мови у фільмі Доживемо до понеділка (1968).

Вона також знялася в інших відомих фільмах: Щит і меч, Любов до трьох апельсинів, Міста і роки, Два капітани, 34-й швидкий, Земля Ельзи, Варіант Омега, Гра, Діти Ванюшина і багатьох інших.

Фото: Ирина Печерникова