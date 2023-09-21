У мережі з’явився трейлер фільму Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій. Стрічка стане приквелом основної історії, яка так сподобалася фанатам.

Майже трихвилинний ролик показав нам головних героїв фільму – Коріолана Сноу і Люсі, яких зіграли Том Бліт і Рейчел Зеглер відповідно. Сюжет перенесе глядача за 64 роки до подій основної історії і розповість, як Сноу разом із Люсі боротимуться за виживання і спробують змінити плин історії.

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Фанати вже оцінили трейлер, залишивши коментарі під роликом у YouTube:

Фільми про Голодні ігри завжди залишаються вірними книгам.

Сцени, що швидко промайнули, показують, наскільки точним буде фільм за книгою.

Розповісти передісторію Сноу на великому екрані? Мабуть, це найбільш інтригуюча частина історії Голодних ігор для мене.

Я не думав, що другий трейлер може бути кращим за перший, але виявилося, що я помилявся. Я в захваті.

Прем’єра фільму Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій відбудеться 17 листопада 2023 року.

У вересні Netflix показала тизер приквела серіалу Паперовий будинок про Берлін. Головний герой вирушить до Парижа, щоб реалізувати одне з найнезвичайніших пограбувань у його житті.

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Фото: Голодные игры