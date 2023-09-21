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За 64 роки до основної історії: вийшов трейлер нових Голодних ігор

21 Вересня 2023, 16:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Голодні ігри

У мережі з’явився трейлер фільму Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій. Стрічка стане приквелом основної історії, яка так сподобалася фанатам.

Майже трихвилинний ролик показав нам головних героїв фільму – Коріолана Сноу і Люсі, яких зіграли Том Бліт і Рейчел Зеглер відповідно. Сюжет перенесе глядача за 64 роки до подій основної історії і розповість, як Сноу разом із Люсі боротимуться за виживання і спробують змінити плин історії.

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Фанати вже оцінили трейлер, залишивши коментарі під роликом у YouTube:

  • Фільми про Голодні ігри завжди залишаються вірними книгам.
  • Сцени, що швидко промайнули, показують, наскільки точним буде фільм за книгою.
  • Розповісти передісторію Сноу на великому екрані? Мабуть, це найбільш інтригуюча частина історії Голодних ігор для мене.
  • Я не думав, що другий трейлер може бути кращим за перший, але виявилося, що я помилявся. Я в захваті.

Прем’єра фільму Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій відбудеться 17 листопада 2023 року.

У вересні Netflix показала тизер приквела серіалу Паперовий будинок про Берлін. Головний герой вирушить до Парижа, щоб реалізувати одне з найнезвичайніших пограбувань у його житті.

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Фото: Голодные игры

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