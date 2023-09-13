Актор Денієл Редкліфф, відомий іконічним втіленням ролі хлопчика, що вижив, може долучитися до кіновсесвіту Marvel. За словами інсайдера, кого саме зіграє Редкліфф невідомо, адже цю інформацію тримають в секреті.

Daniel Radcliffe has reportedly been cast in ‘DEADPOOL 3’ for a “secret role.” (via: @DanielRPK) pic.twitter.com/5BOJTbgxlm — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) September 10, 2023

В коментарях під постом дехто з фанатів висловлює сумнів з цього приводу, мовляв, в кіноіндустрії тривають страйки, тож кастинг ніхто не проводив. Проте, автор повідомлення запевнив у надійності джерела та додав, що рішення було прийнято ще до забастовок.

Зараз дивляться

Шанувальники комікс-франшизи вже розмірковують над варіантами ролі для Денієла Редкліффа та припускають, що він може втілити образ Росомахи. Утім, наразі це лише теорії, що їх так щедро люблять будувати фанати. Тим більше раніше у Twitter виконавець головної Раян Рейнольд повідомляв, що Гʼю Джекман повернеться у Дедпулі 3 саме у ролі Росомахи.

Через страйк сценаристів реліз фільму перенесли на 3 травня 2024 року.

У поціновувачів кіновсесвіту DC конкретики більше. Компанія Warner Bros. презентувала перший тизер кінокоміксу Аквамен і загублене королівство (Aquaman and the Lost Kingdom).