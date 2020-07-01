Біографія Віктора Проскуріна налічує велику кількість фільмів, за ролі у яких актор здобув визнання.

Він став відомим за такими кінострічками: Велика перерва, Жорстокий романс, 12 стільців, Два товариші, Пікова дама, Військово-польовий роман та Шерлок Холмс і доктор Ватсон: скарби Агри.

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Віктора Проскуріна відомим зробила роль ката у виставі Тиль та персонаж Сергія Луконіна у п’єсі Хлопець з нашого міста.

Біографія Віктора Проскуріна

Фото: Віктор Проскурін

Народився актор театру та кіно 8 лютого 1952 року в Казахстані у місті Агбасарі.

З дитинства мріяв вчитися на клоуна, проте не встиг уступити до циркової школи. Туди приймали після 4 класу, а Віктор Проскурін потрапив туди пізніше.

У віці 15 років майбутній актор почав відвідувати театральний кружок у Палаці піонерів. Там його помітив асистент режисера Георгія Победоносцева, який запросив зніматись у фільмі Орлята Чапая.

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Саме з цієї кінострічки розпочалася кінематографічна кар’єра Віктора Проскуріна.

У 1973 році він закінчив Театральне училище імені Б. Щукіна, а з того ж року та до 1988 працював у Московському театрі імені Ленінського комсомолу.

До 2012 році був актором у Московському тетрі імені М. М. Єрмолаєвої.

Кар’єру кіноактора він розпочав у 1969 році. Популярність до Віктора Проскуріна прийшла після ролі Генки Ляпішева у фільмі Велика перерва, де режисером був Олексій Коренєв.

Також він відомий за ролями у кінострічках: Білоруський вокзал (1970), 12 стільців (1976), Весняний призов (1976), Задача з трьома невідомими (1979), Військово-польовий роман (1983), Бич Божий (1988), Фантом (2019).

Загалом він знявся у понад 100 кінострічках.

Нагороди актора

За усю свою кар’єру актор отримав низку нагород та премій.

У 2001 році актору присудили приз за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі Два товариші (2000).

У 2005 році Віктор Проскурін отримав орден Петра Великого I ступеня за видатні заслуги та особистий внесок у розвиток мистецтва та культури. У 2008 році його нагородити Золотим орденом Служіння мистецтву.

Орден За внесок у культуру радянський актор отримав у 2010 році.

Помер актор Михайло Кокшенов

На початку червня помер актор Михайло Кокшенов на 83 році життя.

Про це стало відомо від його близької подруги, поетеси Любов Воропаєвої. Згодом це підтвердила й дружина актора, однак причину смерті називати відмовилася.

З 2017 року актор мав проблеми з серцем та переніс інсульт.

Фото: Irina Honda