Тенет виходить у прокат: трейлер і 5 цікавих фактів про фільм

В Україні перша гучна прем’єра голлівудського блокбастера – виходить фільм Тенет режисера Крістофера Нолана.
Науково-фантастичний бойовик з Джоном Вашингтоном та Робертом Патісоном тричі не міг вийти через пандемію коронавірусу.
В український прокат фільм виходить, як у всьому світі – 27 серпня.
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5 фактів про фільм:
- Крістофер Нолан писав сценарій сім років;
- фільм розпочинається із сцен у київській опері. Але зйомки фільму проходили у семи країнах, але в Україну знімальна група не приїжджала;
- усі актори побачили сценарій тільки після затвердження на роль;
- Тенет – це назва організації, в яку головний герой вступає на службу;
- пандемія не завадила постпродакшену, так як команда Нолана звикла працювати віддалено.
Українське кіно у Голлівуді
Фільм Let It Snow українського режисера Станіслава Капралова купила дистриб’юторська кінокомпанія Lionsgate. Тепер його зможуть побачити глядачі в усіх кінотеатрах США, починаючи з 22 вересня 2020 року.
Це історія двох американців, які приїжджають до Грузії у гори, але за ними влаштовує полювання чоловік на снігоході.
Відео: Планетакіно