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Тенет виходить у прокат: трейлер і 5 цікавих фактів про фільм

26 Серпня, 17:18 Андрій Жигайло
Тенет виходить у прокат: трейлер і 5 цікавих фактів про фільм

В Україні перша гучна прем’єра голлівудського блокбастера – виходить фільм Тенет режисера Крістофера Нолана.

Науково-фантастичний бойовик з Джоном Вашингтоном та Робертом Патісоном тричі не міг вийти через пандемію коронавірусу.

В український прокат фільм виходить, як у всьому світі – 27 серпня. 

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5 фактів про фільм:

  • Крістофер Нолан писав сценарій сім років;
  • фільм розпочинається із сцен у київській опері. Але зйомки фільму проходили у семи країнах, але в Україну знімальна група не приїжджала;
  • усі актори побачили сценарій тільки після затвердження на роль;
  • Тенет – це назва організації, в яку головний герой вступає на службу;
  • пандемія не завадила постпродакшену, так як команда Нолана звикла працювати віддалено.

Українське кіно у Голлівуді

Фільм Let It Snow українського режисера Станіслава Капралова купила дистриб’юторська кінокомпанія Lionsgate. Тепер його зможуть побачити глядачі в усіх кінотеатрах США, починаючи з 22 вересня 2020 року.

Це історія двох американців, які приїжджають до Грузії у гори, але за ними влаштовує полювання чоловік на снігоході.

Відео: Планетакіно

Теги
Кіно , кінопрем`єри
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