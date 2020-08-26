Тенет виходить у прокат: трейлер і 5 цікавих фактів про фільм

В Україні перша гучна прем’єра голлівудського блокбастера – виходить фільм Тенет режисера Крістофера Нолана.

Науково-фантастичний бойовик з Джоном Вашингтоном та Робертом Патісоном тричі не міг вийти через пандемію коронавірусу.

В український прокат фільм виходить, як у всьому світі – 27 серпня.

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5 фактів про фільм:

Крістофер Нолан писав сценарій сім років;

фільм розпочинається із сцен у київській опері. Але зйомки фільму проходили у семи країнах, але в Україну знімальна група не приїжджала;

усі актори побачили сценарій тільки після затвердження на роль;

Тенет – це назва організації, в яку головний герой вступає на службу;

пандемія не завадила постпродакшену, так як команда Нолана звикла працювати віддалено.

Українське кіно у Голлівуді

Фільм Let It Snow українського режисера Станіслава Капралова купила дистриб’юторська кінокомпанія Lionsgate. Тепер його зможуть побачити глядачі в усіх кінотеатрах США, починаючи з 22 вересня 2020 року.

Це історія двох американців, які приїжджають до Грузії у гори, але за ними влаштовує полювання чоловік на снігоході.

Відео: Планетакіно