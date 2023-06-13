У мережі опублікували трейлер фільму 20 днів у Маріуполі від українських журналістів, які зустріли повномасштабне вторгнення в прибережному місті. Картина показала, як населений пункт і його жителі боролися за виживання в перші тижні повномасштабної війни з Росією.

Режисером картини став Мстислав Чернов. Разом із Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко вони виявилися єдиними акредитованими журналістами від світових ЗМІ, які опинилися в самому епіцентрі подій.

Журналісти показали, як росіяни обстрілювали місто, як місцеві лікарі рятували життя жителям в екстремальних умовах, як люди боролися за виживання в повній ізоляції від зовнішнього світу.

Чернов, Малолєтка і Степаненко здобули Пулітцерівську премію за свої праці, а сам фільм отримав нагороду фестивалю незалежного кіно Sundence.

Завдяки цій роботі весь світ зміг дізнатися про те, що відбувалося в Маріуполі, зокрема показали й авіаудар по місцевому пологовому будинку. Журналісти змогли вибратися з міста на контрольовані Україною території – це було ще до бомбардування маріупольського драмтеатру.

Прем’єра фільму 20 днів у Маріуполі відбулася 3 червня в кінотеатрі Жовтень у рамках фестивалю Docudays.

Зовсім скоро всьому світу стане доступною ще одна українська картина режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, але не про війну – фільм Памфір з’явиться на Netflix з 22 червня цього року.