Український серіал уперше запрем’єрять на стримінговій платформі Netflix. Його назва – Перші дні.

У сюжеті серіалу – перші дні повномасштабної війни та шість історій різних людей, які були в Києві в лютому-березні 2022 року.

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Кожен епізод Перших днів – це художній мініфільм, натхненний справжніми подіями, а деякі персонажі мають прототипів у реальному житті.

Ольга з дітьми змушена жити в одному будинку з двома чоловіками – теперішнім і колишнім. Максима війна застає на роботі, в зоопарку, звідки він не може виїхати. Безхатченко, який живе в машині, допомагає місцевій ТрО, а хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок.

Німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої роботи, а легенда української естради, прототипом якої став Андрій Данилко, проводить стрими зі своєї столичної квартири – і стає натхненням для мільйонів.

У серіалі з’являться такі актори: Тарас Цимбалюк, Катерина Варченко, В’ячеслав Довженко, Олена Узлюк, Роман Луцький, Оксана Жданова, Антоніна Хижняк, Андрій Ісаєнко, Олександр Рудинський, В’ячеслав Бабенков, Марія Стопник, Віктор Жданов, Ярослав Безкоровайний, Михайло Корженівський і багато інших.

Прем’єра стрічки відбудеться 1 листопада на Netflix в Україні та низці європейських держав: Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, балтійських та балканських країнах.

Це вперше, коли прем’єра українського проєкту на стримінговому сервісі та на кілька країн одночасно. Крім того, у понад 12 державах, таких, як Ісландія, Австралія та Франція, стрічку покажуть національні телеканали.