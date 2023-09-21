Стримінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер документального серіалу Бекхем. Стрічка розповість про відомого англійського футболіста Девіда Бекхема.

Загалом очікується чотири серії. Дата виходу запланована на 4 жовтня 2023 року.

Зараз дивляться

У документальному серіалі покажуть шлях Девіда Бекхема до слави, а також його особисте життя, зокрема й початок стосунків із дружиною Вікторією.

З ролика можна зрозуміти, що її менеджер на той час радив їй тримати їхні стосунки в секреті, оскільки вона вже була світовою зіркою. На той момент майбутня дружина футболіста була учасницею групи Spice Girls.

Також у трейлері Бекхем каже, що ніколи добре в школі не вчився і єдине, що він хотів – грати у футбол.

У серіалі покажуть багато архівних кадрів із життя 48-річного Девіда, які глядачі раніше не бачили.