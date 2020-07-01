Радянський і російський актор Віктор Проскурін помер у віці 69 років.

Про смерть Проскуріна повідомила дружина Проскуріна Ірина Хонда і музикант Юрій Метьолкін.

– Щойно помер мій друг – заслужений артист Росії Віктор Олексійович Проскурін, – написав він.

Біографія Віктора Проскуріна

Проскурін народився 8 лютого 1952 року в Казахстані. Професію актора здобув у 1973 році, закінчивши театральне училище імені Б. Щукіна.

Широко впізнавати Проскуріна стали завдяки ролі Геннадія Ляпішева у фільмі Велика перерва.

Також актор відомий ролями Василя Вожеватова у фільмі Ельдара Рязанова Жорстокий романс, капітана Олександра Блінова в кінострічці Вийти заміж за капітана, братів-близнюків Шолто в Пригодах Шерлока Холмса і доктора Ватсона.

У 1982 році актор отримав звання заслуженого артиста РРФСР.

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Помер актор Карл Райнер

Легендарний американський комедійний артист, актор, режисер і продюсер Карл Райнер помер 29 червня у своєму будинку на Беверлі-Хіллз.

Райнер відомий за роллю імпозантного шахрая Сола Блума в кримінальній трилогії про друзів Оушена.

Як режисер Райнер відкрив світові комедійного актора Стіва Мартіна.