Компанія Warner Bros. розкрила дату виходу фільму Мортал Комбат 2 – картина з’явиться в кінотеатрах уже восени 2025 року. Продовження вперше анонсували ще 2022 року.

Розкрито дату виходу Мортал Комбат 2

Очікується, що фільм вийде в IMAX 24 жовтня 2025 року. Режисером картини став Саймон МакКуойд, який також зняв і першу частину.

Перший Мортал Комбат став відносно успішною адаптацією відеогри – 2021 року картина заробила близько $125 млн.

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Не виключено, що в новому фільмі ми побачимо героїв, які так і не з’явилися в першій частині.

– Джонні Кейджа немає в оригінальному фільмі через його розміри – він може мати власне гравітаційне поле. Це могло порушити баланс. У нас багато цікавих персонажів, сюжетів і матеріалів для роботи, – зізнався Саймон.

Шанувальники фентезі не нудьгуватимуть і цього року – нещодавно компанія HBO розкрила дату виходу 2 сезону Дому дракона. Очікується, що глядачі побачать 8 епізодів, а прем’єра відбудеться 16 червня 2024 року. Другий сезон розкриє більше про зв’язок Рейніри і Деймона. До речі, у продовженні не буде стрибків у часі, що і буде відмінною рисою другого сезону.