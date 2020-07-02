Марго Роббі 30 років: 5 маловідомих фактів біографії акторки

2 липня голлівудській акторці австралійського походження Марго Роббі виповнюється 30 років. Вона вже встигла запам’ятатися глядачам ролями у фільмах Загін самогубців, Одного разу в Голлівуді, Вовк з Уолл-стріт і Я, Тоня.

У день народження акторки Факти ICTV підготували маловідомі факти з життя Марго Роббі.

У дитинстві Марго Роббі називали дивакуватою людиною

У дитячі роки у акторки було прізвисько Маггот, що перекладається як личинка або дивакувата людина. Дівчинка ненавиділа його, проте багато хто називав її саме так.

До речі, образ дивакуватої людини переслідує її і в професійній кар’єрі. Попри зовнішність цукрової блондинки, акторка встигла зіграти божевільну подругу Джокера Харлі Квінн і експресивну фігуристку у фільмі Я, Тоня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ???? Публикация от @ margotrobbie 26 Май 2020 в 1:56 PDT

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Перший досвід роботи зірки – кухар у закладі фаст-фуду

До початку акторської кар’єри Марго Роббі робила сендвічі в мережі закладів Subway. До речі, цей досвід роботи вплинув на те, що зірка взагалі не їсть сендвічі.

Марго Роббі починала кар’єру з австралійських мильних опер

Перед тим, як підкорити Голлівуд, вона грала у мильних операх у себе на батьківщині, в Австралії. Славу їй принесла роль Донни Фрідман у серіалі Сусіди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Graham Norton tonight! Публикация от @ margotrobbie 31 Янв 2020 в 2:00 PST

Кумир дитинства Марго Роббі – Леонардо ді Капріо

У дитинстві зірка була закохана в актора Леонардо ді Капріо. До речі, саме роль його дружини у фільмі Вовк з Уолл-стріт приніс їй славу в Голлівуді. Є інформація, що під час прослуховування вона вдарила актора, а перед постільними сценами з ним на зйомках – напивалися.

З кумиром дитинства вона також зустрілася на знімальному майданчику під час зйомки фільму Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.

Марго Роббі любить хокей

Акторка обожнює спорт, а саме – хокей. Зірка навіть грає в складі аматорської команди. До речі, навик катання на ковзанах допоміг їй під час роботи над фільмом Я, Тоня, де вона зіграла фігуристку Тоню Хардінг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Miss me? ????HQ Публикация от @ margotrobbie 28 Янв 2019 в 5:00 PST

У 2020 році один з найбільш очікуваних фільмів за участю акторки Марго Роббі – Хижі птахи.

У кінокартині зірка знову зіграла Харлі Квінн.

Роль божевільної з різнокольоровими хвостиками – одна з найбільш запам’ятовуваних ролей акторки, цей образ зачепив глядачів і став мемом у мережі.