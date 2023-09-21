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Історична драма Довбуш вийшла в лідери прокату

21 Вересня 2023, 12:55
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Довбуш

Стрічка Довбуш режисера Олеся Саніна за місяць показу на великих екранах стала найкасовішим  вітчизняним ігровим фільмом року.  За результатами четвертого прокатного вікенду картина зібрала понад 43 млн грн. Історичну драму встигли подивитися більш ніж 300 тис. глядачів.

Нагадаємо, премʼєра фільма в Україні відбулася на День незалежності. Довбуш вважається найдорожчим українським кінопроєктом. Його бюджет становить 120 млн грн, половина з них – державні кошти.

Довбуш

Фото: скрин з офіційного трейлера фільму Довбуш

У центрі картини – історія двох братів – Івана та Олекси Довбушів. Жорстоке правління польської шляхти змушує їх втекти в гори та стати опришками. Проте шляхи братів розходяться, адже Іван прагне грошей, а Олекса – справедливості й волі для свого народу від панського гніту.

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Дії розгортаються серед карпатських краєвидів. Постановники, художники з костюмів і гримери створили справжню магію, завдяки якій глядач переноситься до гуцульського всесвіту. Стрічка вражає масштабністю сцен, яку ще можна встигнути оцінити на власні очі, адже прокат фільму триває.

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Фото: скрин з офіційного трейлеру фільму Довбуш

Джерело
Держкіно
Теги
Фільм Довбуш
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