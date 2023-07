Найпопулярніша лялька на планеті – Барбі – скоро оживе на екранах українських кінотеатрів.

Цього літа запланована премʼєра американського романтичного комедійного фільму, заснованого на однойменній іграшці від Mattel.

Коли вийде фільм Барбі, сюжет і цікаві факти про стрічку – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Премʼєра Барбі в Україні – дата

Світова прем’єра фільму відбулася 9 липня 2023 року в Лос-Анджелесі.

За інформацією Warner Bros, у США прем’єра запланована на 21 липня 2023 року, а в Україні стрічку покажуть у кінотеатрах вже 20 липня 2023 року.

Сюжет стрічки

Жити у дивовижній країні Барбіленд – це бути ідеальною в усьому. Найбільшим злочином у гламурній країні вважається невідповідність стандартам краси.

Тому, коли головна героїня фільму Барбі (Марго Роббі) припинила відповідати вимогам ідеального місця, вона опинилася у вигнанні.

Тепер Барбі змушена будувати життя з нуля у реальному світі.

Гламурна дівчина дивується законам і принципам людей, а крім того, виявилося, щоб бути щасливою в реальному світі, потрібно мати зовсім інший набір якостей, ніж у Барбіленді.

Команда фільму

Роль Барбі виконає акторка Марго Роббі, а Кена зіграє Раян Ґослінґ.

Також у стрічці, заснованій на серії іграшок Барбі, з’являться такі акторки й актори, як Америка Феррера, Сіму Лю, Кейт Маккіннон, Александра Шипп, Емма Макі, Майкл Сера, Реа Перлман та інші.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа спеціально для фільму записала пісню Dance The Night. Також вона зіграла одну з ролей у фільмі – Барбі-Русалоньку (Mermaid Barbie) – це її акторський дебют.

Крім того, співачка Біллі Айліш теж випустила пісню What Was I Made For? (Для чого я була створена?), яка стала санудтреком до головного фільму цього літа. Трек Біллі Айліш записала разом зі своїм братом Фіннеасом, який продюсував у своїй домашній студії в Лос-Анджелесі.

Однак Дуа Ліпа та Біллі Айліш – не всі гучні імена у музичній складовій Барбі. Окрім них, у фільмі звучать голоси Нікі Мінаж і Айс Спайс — вони виконують хіт Aqua 1997 року Barbie Girl, а також треки популярних музикантів Charli XCX, Tame Impala, Lizzo та Haim.

Режисером фільму виступила акторка Грета Гервіг, яка раніше працювала над такими стрічками, як Леді-Птаха та Маленькі жінки. Сценарій Барбі був написаний у співавторстві з Ноєм Баумбахом.

Розробку фільму було розпочато в 2014 році компанією Sony Pictures, яка в 2019 році продала права Warner Bros. Pictures. Зйомки почалися в березні 2022 року і завершилися в липні.

Офіційний трейлер Барбі 2023