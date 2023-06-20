Феномен корейського кіно: що подивитися крім Гри кальмара та Паразитів

Корейська попкультура за останні десятиліття підкорила світ. Музичні треки виконавців із Південної Кореї за лічені дні набирають мільйони переглядів, їхні телепродукти б’ють рекорди на платформах, на кшталт Netflix, а фільми змітають головні нагороди на кінофестивалях.

Ба більше, два роки тому Оксфордський словник вирішив додати до англійської мови 26 слів корейського походження. Серед них назви корейських страв, ханбок (національний одяг), хангиль (корейський алфавіт) тощо.

Коли ж почалося таке всеохопне світове захоплення корейською культурою? Можна припустити, що з треку Gangnam Style сеульського виконавця PSY. Однак пісня вийшла у 2012 році, а ще роком раніше охочих вивчати цю мову в КНУ ім. Тараса Шевченка було вже понад 70 осіб.

Зараз дивляться

Часто в потоці інформаційних новин ви могли б пропустити замітки про нагороди чи рекорди популярного корейського бойзбенду BTS або ж жіночого BLACKPINK. Те, що ви про них могли не чути, не означає, що армія їхніх фанатів менша, аніж у Леді Гаги, The Weeknd, Еда Ширана, Бруно Марса чи Адель. Ви здивуєтеся, але в тому ж Instagram ці виконавці програють у кілька мільйонів за кількістю підписників цим корейським гуртам.

А якщо “копнути” глибше, то для різноманіття знайдуться не менш популярні виконавці та гурти, як-от IU, EXO, Epik High, LeeHi, Gaho, DAVICHI тощо. До речі, корейська виконавиця INNI записала щемний трек українською мовою Щедрик, який став саундтреком до серіалу Netflix Ювенальне правосуддя 2022 року.

Та поговорімо про корейське кіно та серіали. У 2019 році фільм режисера Пон Джун Хо Паразити став справжньою сенсацією та отримав чотири статуетки Оскар на церемонії Американської кіноакадемії у 2020 році, зокрема за найкращий фільм. Не менш популярним став корейський серіал виробництва Netflix Гра кальмара, який не дивився лише лінивий.

Трішки історії

Щоб зрозуміти, що саме відіграло важливу роль у розвитку кіноіндустрії країни, слід зануритися в історію Кореї, хоча б періоду минулого століття. Корейський півострів багато разів зазнавав вторгнень і колонізації, але ніколи не зазіхав на своїх сусідів.

На початку минулого століття Корею анексувала Японія, яка намагалася стерти культурну ідентичність нації: в школах та університетах заборонялося говорити корейською, а фільми були лише японською. Японія спалила 200 тис. корейських історичних документів, щоб стерти пам’ять про Корею. У Японії тоді заявляли, що вони нібито захищають “меншу та слабшу” Корею та дають їй можливості для розвитку.

Після програшу Японії у Другій світовій, а згодом після корейської війни на півострові Південна Корея була однією з найбідніших країн світу. В країні були політичні репресії, авторитарні правителі, але зрештою вона стала на шлях демократії.

Успіх південнокорейських фільмів за кордоном злетів у 1990-х роках, коли зникли останні залишки репресивного військового режиму. Тоді послабилися цензурні закони, а в кінобізнес почали просочуватися інвестиції з боку великих корейських компаній, зокрема Samsung, Daewoo та Hyundai.

Уряд Південної Кореї зараз вважає індустрію розваг ключовим рушієм економіки і вкладає у фільми та серіали значні кошти з держбюджету. Одна з головних цілей у цьому питанні – стати провідним світовим експортером розваг і медіа.

Нині історія, злидні, капіталістичний устрій, нерівність прав є основним лейтмотивом корейського кіно. А найпопулярнішими жанрами вважаються історичний, жахи, драми, екшн та комедії.

Не Грою кальмара єдиною

Корейські серіали, які називають K-драмами або просто дорамами, за останні роки набули шаленої популярності. Настільки, що платформа Netflix вирішила інвестувати $2,5 млрд у створення корейських серіалів, фільмів та шоу протягом наступних чотирьох років.

Існує хибна думка, що дорами наповнені дешевими романтичними комедіями, але правда в тому, що серед них є речі, варті перегляду. Деякі з них можуть бути доволі похмурими, гротескними, а деякі – змусити плакати.

Якщо ви все ще роздумуєте, чи варто застрибнути у цей потяг і насолодитися поїздкою, ми готові вам запропонувати шість захопливих корейських серіалів, щоб мотивувати вас до цього кроку.

Mr. Sunshine

Це багатосерійна історична мелодрама Netflix, дія якої розгортається на початку 1900-х років за часів держави Чосон. У центрі сюжету Юджин, який народився у сім’ї слуги та дитиною опинився у США. Згодом він повертається в Корею як морський піхотинець та закохується в аристократку Ае Шин, яка бореться за незалежність Кореї.

Пізніше він виявляє змову Японської імперії щодо колонізації Кореї та стає втягнутим у боротьбу за суверенітет своєї батьківщини. Mr. Sunshine вважається однією з найбільш високо оцінених дорам.

Хоча критики просять сприймати цю розповідь про історичні події з великою часткою скептицизму, це, безумовно, чудовий спосіб дізнатися трохи про корейську історію.

Багряні серця Корьо

Ще один історичний серіал, але з елементами фантастики. Дія спершу розгортається у наш час. Під час сонячного затемнення 25-річна Го Ха Джін, рятуючи дитину в озері, йде на дно та потрапляє на тисячу років назад у державу Корьо.

Вона опиняється у 941 році в тілі Хе Су серед багатьох королівських принців за правління засновника династії Ван правителя Тхеджо. Хоча історія альтернативна, вона моментами переплітається з реальними подіями та персонажами.

Героїня стає свідком сурових звичаїв тих часів та опиняється втягнутою у суперництвом братів за трон. Попри загальний похмурий тон серіал має хороший відеоряд, чудові костюми та гірку історію кохання.

Слава

Це саме той серіал, який за напругою та перипетіями сюжету не поступається Грі кальмара. Він теж виробництва Netflix і на минулій церемонії корейської премії Baeksang Arts Awards переміг у кількох номінаціях, зокрема за найкращу драму.

Слава – це історія помсти вчительки Мун Дон, яка в дитинстві пережила жахливі знущання однокласників та прагне відплати своїм кривдникам. Методи, якими керується головна героїня, не є протизаконними, втім це доводить до божевілля колишніх шкільних хуліганів.

Деякі сцени ґрунтуються на реальних подіях, що відбулися у 2006 році, коли група учнів середніх класів із міста Чхонджу близько місяця вимагала гроші у своєї однокласниці, неодноразово б’ючи та підпалюючи її.

Погоня за дезертирами

Роком раніше до перемоги Слави цю драму було визнано найкращою в Кореї. Дія серіалу відбувається у 2014 році та розповідає про команду корейської військової поліції, яка ловить дезертирів.

Серіал висвітлює атмосферу військової служби, де дуже поширені знущання та дідівщина, а також мислення за принципом “виживає найсильніший”.

Сюжетні події розгортаються довкола рядового Ан Чжун Хо та капрала Хан Хо Юла, завданням яких є затримання дезертирів.

Королівство та Милий дім

Рекомендація до перегляду корейських серіалів не була би повноцінною без зомбі та монстрів. Обидва серіали можна подивитися на платформі Netflix.

Події Королівства розгортаються у XVI столітті в Чосоні та поєднують політичний трилер з елементами жахів та зомбі. Серіал тримає у напрузі з перших хвилин, а кожна серія має різну тривалість та закінчується в міру кульмінаційності сюжету.

Королівство розповідає про хворого короля та його сина, кронпринца, який починає розслідувати дивну хворобу, що уразила батька, та виявляє, що королівство спустошує смертельна епідемія зомбі.

Милий дім – апокаліптичний серіал, дія якого розгортається у багатоквартирному будинку під назвою Зелений дім. Невдовзі там починають з’являтися монстри. Люди в будинку опиняються замкненими в пастці всередині та намагаються вижити, не втративши людських почуттів.

А що подивитися з корейських фільмів?

Автор Паразитів Пон Джун-Хо далеко не перший корейський режисер, відкритий світові. Ще до нього визначними стали артгаусні роботи Кім Кі Дука (Острів) та Пак Чхан Ука (Олдбой та Служниця). До речі, Квентін Тарантіно після перегляду Олдбоя у Каннах назвав його абсолютним шедевром. Ця стрічка також стала лауреатом Золотої пальмової гілки.

Покоївка

Цей кримінальний детектив 1960 року є улюбленим фільмом режисера Пон Джун Хо. Автор картини Кім Кі Юн, якого свого часу критики порівнювали з Луїсом Бунюелем, став культовою фігурою в корейському кінематографі.

Дія фільму розгортається в Південній Кореї 1960-х років і розповідає про фатальну жінку, яка працює в родині середнього класу хатньою робітницею. Вона спокушає чоловіка, який викладає музику на фабриці, і згодом вагітніє.

Дізнавшись про зраду чоловіка, дружина підмовляє покоївку спровокувати викидень, на що та неохоче погоджується. Але потім покоївка вирішує шантажувати всю сім’ю, погрожуючи розповісти про свій примусовий аборт громадськості. Стрічка врешті-решт завершується жахливою сімейною трагедією.

Рішення піти

Безперечно, щоб сповна оцінити талант Пак Чхан Ука, слід подивитися його попередні роботи Олдбой, Служницю та Об’єднану зону безпеки. Втім, його остання картина Рішення піти – це візуальний шедевр, а ще данина майстра саспенсу Альфреду Гічкоку та неонуарам в сучасних реаліях.

У центральній сюжетній лінії лежить історія детектива з Пусана Хе Чжуна та жінки на ім’я Со Рае. Вона – приваблива китайська емігрантка, у якої за таємничих обставин загинув чоловік. І саме вона може бути головною підозрюваною у загадковій загибелі свого чоловіка.

Спогади про вбивство

Цей фільм вважався найпотужнішою роботою Пон Чжун Хо до виходу Паразитів. В основі стрічки лежить серія реальних вбивств, що шокували маленьке корейське містечко у 80-х.

Поліцейські за допомоги слідчого, який приїхав з великого міста, перетворюють розслідування на потужний обвинувальний акт проти суспільства. Стрічка також приперчена чорним гумором.

В міру того, як кількість жертв продовжує зростати, сліди доказів стають більш невиразними, але паралельно зростає напруга та атмосфера похмурості.

Кім Джі Йон 1982 року народження

Сюжет зосереджений довкола 30-річної Кім Джі Йон, яка після народження дочки пожертвувала кар’єрою та стала домогосподаркою. Попри те, що всі друзі та родичі переконані, що жінка добре влаштувалася в житті за рахунок чоловіка, через хатню роботу та післяпологову депресію вона втрачає іскру в очах. З часом вона стає дивно поводитися та починає говорити словами своєї покійної матері та інших людей.

Картина проливає світло на боротьбу жінок у патріархальному та консервативному суспільстві Кореї, а також викриває проблеми щодо гендерної нерівності.

Опівніч

Для різноманіття ми могли б вам запропонувати подивитися хітовий фільм про зомбі Потяг до Пусана, прем’єра якого відбулася у Каннах 2016 року. Загалом Корея має чимало хороших фільмів у жанрі жахів, особливо, якщо йдеться про картину Я бачив диявола, бо цей фільм точно для людей зі стальними нервами.

Утім, вирішили зупинитися на відносно свіженькому трилері Опівніч, в якому зіграв актор із Гри кальмара Ві Ха Джун. Це фільм про серійного вбивцю та глуху дівчину.

Одного разу героїня стає свідком ножового поранення жертви злочинцем та перетворюється на його нову мішень. По суті, історія нагадує мовчазну гонитву.

Загалом корейський кінематограф може запропонувати багато чого для різноманіття: від романтичних історій до моторошних розповідей про монстрів. Ми без роздумів вмикаємо плей на голівудських чи європейських серіалах, прогортаючи у рекомендаціях щось із продуктів азійських країн. Та повірте, корейські фільми та серіали можуть не лише привабити вас незвичною подачею сюжетної лінії та візуалом, а й захопити.