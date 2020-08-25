Стрімінговий сервіс Netflix презентував перший трейлер аніме-серіалу, який був створений за мотивами гри Dragon’s Dogma.

Прем’єра серіалу відбудеться 17 вересня.

За сюжетом дракон нападає на герцогство Гранзіс і забирає у головного героя на ім’я Ітан серце. Герой залишається в живих і вирушає на пошуки дракона.

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Однак на шляху Ітана підстерігають такі чудовиська, борючись з якими він і сам може перетворитися в монстра.

Режисером проекту стала Сін’я Сугай.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Уривок поеми Катерина Тараса Шевченка вставили у трейлер комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, який вийшов 23 липня.

Її розробкою займається студія GSC Game World, яка базується у Києві.