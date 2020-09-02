Ірина Печерникова пішла з життя за день до 75-річного ювілею.

Що відомо про життя російської актриси та її ролях у кіно, читайте в нашому матеріалі.

Ірина Печерникова – біографія

Народилася 2 вересня 1945 року в Грозному. Пізніше сім’я майбутньої актриси переїхала в Москву, де Печерникова в 1966 році закінчила Школу-студію МХАТ.

Після її закінчення грала на сцені Ленкому, з 1968-го – в Академічному театрі імені Маяковського, в 1978-1990 роках – в Малому театрі.

Дебютом у кіно для Печерникової стала роль донни Анни у фільмі-опері 1967 року Кам’яний гість.

Славу їй принесли фільми Доживемо до понеділка (1968) і Два капітана (1976).

Загалом вона зіграла понад 30 ролей в кіно: Щит і меч (1968), Любов до трьох апельсинів (1970), Міста і роки (1970), Земля Ельзи (2019), Не залишай мене, любов (2001).

Її партнерами на знімальному майданчику були справжні зірки екрану: В’ячеслав Тихонов, Інокентій Смоктуновський, Олег Даль, Володимир Висоцький.

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Однак був у її житті і складний період. У 90-ті роки вона практично не знімалася, але в 2010-ті актрису знову почали запрошувати і в кіно, і на телебачення.

Печерникова була тричі заміжня. Її першим чоловіком був польський музикант Збігнєв Бізонь, другим – відомий актор Борис Галкін і третім – актор Олександр Соловйов, який загинув у 2000 році.

Дітей у актриси не було.

Про її життя в 2010 році зняли документальний фільм Ірина Печерникова. Ліки від самотності.

Смерть Печерникової

Російська актриса Ірина Печерникова померла в Москві ввечері 1 вересня. Вона один день не дожила до 75-річного ювілею.

Причина смерті артистки поки невідома.

Фото: Ирина Печерникова