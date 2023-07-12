Вийшов фінальний трейлер українського фільму Довбуш, прем’єра якого в кінотеатрах відбудеться 24 серпня.

У сюжеті стрічки – боротьба ватажка опришків Олекси Довбуша за свободу свого народу. Роль головного героя виконує актор Сергій Стрельников.

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У трейлері показано, що його персонаж готовий пожертвувати всім і зі зброєю в руках захистити свою гідність, людей і своє кохання.

– Ця історія не про смерть, ця історія про безсмертя, – йдеться в ролику.

Кохану Олекси Довбуша, Марічку, втілила акторка Даша Плахтій, а рідного брата – Олексій Гнатковський.

Нагадаємо, що режисер довгоочікуваного фільму Олесь Санін. Кінострічка Довбуш відкриє 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль 19 серпня.

Це вперше, коли фільмом-відкриттям ОМКФ стала українська стрічка.