BAFTA розкритикували за ігнорування смерті Меттью Перрі

Британська кінопремія BAFTA зіткнулася з критикою через ігнорування факту смерті актора Меттью Перрі, відомого за зйомками в серіалі Друзі. Шанувальники артиста обурилися, що на заході не вшанували пам’ять покійної зірки.

Так, на церемонії нагородження BAFTA традиційно показують добірку з фото та коротких роликів з акторами, режисерами та сценаристами, які попрощалися з життям. На церемонії цього року традиція не змінилася, але в ролику не з’явився Меттью Перрі, який помер наприкінці жовтня 2023 року.

На тлі цього шанувальники актора накинулися на кінопремію в соцмережі X (Twitter):

На тлі критики представники BAFTA відреагували на ситуацію – вони заявили, що Перрі згадають на церемонії вручення телевізійних нагород у 2024 році.

Matthew Perry will be remembered in this year’s TV Awards ceremony. You can also find our tribute to Matthew at https://t.co/cN8n2nwp76

— BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024