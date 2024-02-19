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BAFTA розкритикували за ігнорування смерті Меттью Перрі

19 Лютого 2024, 10:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Меттью Перрі
Джерело: Getty Images

Британська кінопремія BAFTA зіткнулася з критикою через ігнорування факту смерті актора Меттью Перрі, відомого за зйомками в серіалі Друзі. Шанувальники артиста обурилися, що на заході не вшанували пам’ять покійної зірки.

BAFTA розкритикували за ігнорування Меттью Перрі: що відомо

Так, на церемонії нагородження BAFTA традиційно показують добірку з фото та коротких роликів з акторами, режисерами та сценаристами, які попрощалися з життям. На церемонії цього року традиція не змінилася, але в ролику не з’явився Меттью Перрі, який помер наприкінці жовтня 2023 року.

На тлі цього шанувальники актора накинулися на кінопремію в соцмережі X (Twitter):

Зараз дивляться
  • Ганьба вам, BAFTA, за те, що не згадали Метью Перрі;
  • Жодної згадки про Метью Перрі в меморіалі. Погане рішення;
  • Зайшов тільки для того, щоб переконатися, що я не єдина людина, засмучена кричущим упущенням від BAFTA щодо Метью Перрі під час меморіальних церемоній!

На тлі критики представники BAFTA відреагували на ситуацію – вони заявили, що Перрі згадають на церемонії вручення телевізійних нагород у 2024 році.

Нагадаємо, що Меттью Перрі помер наприкінці жовтня – його тіло знайшли в басейні його будинку. Уже 2024 року поліція закрила справу про смерть зірки – правоохоронні органи згодні з висновком медиків про те, що смерть спричинена гострим впливом кетаміну.

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