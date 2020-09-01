5 причин подивитися серіал Спіймати Кайдаша

В ефір телеканалу СТБ показують розширену версію українського серіалу Спіймати Кайдаша. У 1 та 2 серіях нам показали сцени, які не ввійшли у прем’єрний показ.

Це переписана на сучасний лад повість українського класика Івана Нечуя-Левицького (1838-1918) підкорила серця мільйонів українців. 12-серійний проект вийшов вперше на екрани навесні 2020 року.

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5 причин, щоб подивитись серіал Спіймати Кайдаша:

Сюжет

Повість Кайдашева сім’я написана класиком української літератури ще у 1878 році і це найсильніша сторона серіалу. Книга є у списку шкільної літератури і її цікаво читати. Вона багато чому вчить і відкриває очі на прості та побутові речі.

У сучасній версії додалося кілька нових сюжетних поворотів, але це нітрохи не зіпсувало враження.

Сценарій

Письменниці Наталі Ворожбит вдалось влучно адаптувати повість до сучасних часових рамок. Дії відбуваються протягом 2004 – 2014 років, герої спілкуються живою мовою з вкрапленнями суржику. Режисер серіалу — Олександр Тименко.

Акторська гра

За словами критиків, серіал вражає своєю природністю. Через зміну часових рамок, акторам вдалось дуже легко себе асоціювати з героями історії і показати їхнє життя і проблеми.

Віктору Жданову вдалось увійти у драматичну роль голови сім’ї Кайдашів, а Ірині Мак стати Кайдашихою з повісті. Глядачам дуже сподобалася Мотря у виконанні Антоніни Хижняк.

Відгуки

Серіал хвалять за відмінний кастинг та декорації. А ще однією родзинкою став суржик, на якому говорять його персонажі. Це теж дуже характерна риса серіалу, яка знайшла відгук у частини глядачів.

Кайдаші не можуть без драми. Вона у кожному члені сім’ї, які змінюються протягом усього серіалу декілька разів.

Підтримуй українське

Кайдашева сім’я – повністю український продукт – від сценарію до виконавців головних ролей. Ці 12 серій, які ”зайдуть” і вибагливим кіноманам.

Розширена версія Спіймати Кайдаша:

Перші серії розширеної версії серіалу Спіймати Кайдаша вишли ввечері 31 серпня, о 20.15, на СТБ.

Глядачі побачили 1 та 2 серії. Наступні транслюватимуться щовечора з понеділка до четверга.