15 серпня американському актору, режисеру та сценаристу Бену Аффлеку виповнюється 48 років. Аффлек двічі лауреат премії Оскар у номінації кращий фільм 2012 року Арго та за сценарій для фільму Розумник Вілл Гантінґ. Але, що цікаво, Бен також отримував за свою кар’єру і антипремії Золота малина в номінації найгірший актор у кінострічках Джилі, Час розплати та Шибайголова.

Факти ICTV підготували топ-5 фільмів із кращими ролями Бена Аффлека.

Загублена, 2014

Трилер, який отримав схвальні відгуки від аудиторії та кінокритиків. Фільм знято на основі однойменного роману американської письменниці Гіліян Флін.

Бен Аффлек виконує роль жорстокого та нервового Ніка Дана, якого підозрюють у вбивстві своєї дружини. Цікавий факт, що актор для зйомок цього фільму спілкувався з реальними засудженими, які вбивали своїх дружин.

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Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості, 2016

Коли глядачі дізналися, що роль Бетмена в цьому фільмі гратиме Бен Аффлек, то на актора впав шквал критики та хейту. Але зрештою Аффлек підняв кінострічку на інший рівень, тож тепер і фанати і хейтери в очікуванні наступного Бетмена у виконанні Бена Аффлека.

Арго, 2012

Зірковий час Бена Аффлека. В кінострічці Арго актор виступив продюсером проекту, режисером і виконавцем головної ролі. Ця кінострічка – драма про події в Ірані 1979 року, де персонаж Аффлека – спеціаліст ЦРУ, який розробляє підступний план, аби визволити робітників посольства в Тегерані.

Перл-Гарбор, 2001

Бойовик і мелодрама про головну військову катастрофу США під час Другої світової війни. Аффлек грає пілота повітряного корпусу США, який водночас рятує своє життя під час трагедії та переживає любовний трикутник з медсестрою Евелін. Фільм був номінований на Золотий Глобус та отримав статуетку Оскар за кращу звукорежисуру.

Догма, 1999

Американська комедійна кінострічка про двох янголів Локі (Метт Деймон) та Бартлбі (Бен Аффлек), яких Господь вигнав з раю за непослух. Але з’являється новина, що завдяки спростуванням певних догм вони можуть повернутися в рай, тож янголи вирішують скористатися таким шансом. Цікавий факт, що декілька католицьких організацій виступили проти цього фільму, але на початку кінострічки вказано, що Догму не варто сприймати всерйоз, адже в Бога теж є почуття гумору.

Якщо фільмів з Беном Аффлеком на вихідних буде недостатньо, пропонуємо подивитися серіали Netflix. Ми зібрали новинки на будь-який смак.