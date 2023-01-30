Сучасний кінематограф пропонує безліч різноманітних жанрів та тематичних стрічок. Тому кожен кіноман може знайти для себе фільм до душі.

Тому Факти ICTV підготували добірку найкращих фільмів про зомбі, які точно зможуть зробити веселішим нудний вечір.

Топ-10 фільмів про зомбі

Божевільні (2010)

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Фільм розповідає історію шерифа американського містечка США Девіда. Одного дня у місті починають траплятися дивні речі: люди підпалюють будівлі, починають вбивати знайомих та божеволіти.

Поступово місто перетворюється на арену кривавих подій та поширення серед жителів божевілля. Щоб зупинити небезпечну епідемію уряд відправляє війська для знищення заражених.

Шериф Девід разом з кількома місцевими жителями намагається врятуватися та вибратись з небезпечної зони. На них чекає найстрашніша та найдовша ніч у житті.

Чи врятується шериф разом з місцевими жителями та що їм доведеться пережити, дізнаєтеся під час перегляду фільму Божевільні.

День мертвих (2008)

Події розгортаються в американському містечку Колорадо, яке славиться відсутністю поспіху та спокійним життям мешканців. Одного дня з могил починають вставати мерці, які перетворюються на смертоносних зомбі.

Фільм розповість про групу підлітків, які хотіли влаштувати вечірку, але тепер шкодують про це. Діти оточені живими мерцями та не мають шляхів евакуації. Підлітки повинні придумати, як вижити та врятуватися.

Третя хвиля зомбі (2017)

Планету охопив небезпечний та смертоносний вірус, що перетворює людей на жорстоких тварюк. Найбільше постраждала Ірландія, де через епідемію загинули тисячі людей.

Проте вчені знайшли спосіб вилікувати заражених людей. Вилікувати вдалось лише три чверті зомбі, інших – вирішили знищити.

Дивіться цікавий фільм фахів Третя хвиля зомбі, щоби дізнатися, що було далі.

Меггі (2015)

Постапокаліптичний драматичний фільм жахів про дівчину-підлітка, яка заражається в результаті спалаху епідемії та починає перетворюється на зомбі-людожера.

Сюжет стрічки розгортається у США, коли країну охопила епідемія вірусу, який стрімко поширюється та перетворює людей на зомбі. Дівчина-підліток Meггi Фогель виявилася серед тих, кого вкусили. У неї залишається лише два тижні до перетворення.

Меггі вирішує піти з дому, щоб не заразити усю родину, проте батько дівчинки Вейд знаходить доньку та забирає додому. Як будуть далі розгортатися події стрічки та чи виживе дівчинка, дізнаєтесь після перегляду фільму Меггі.

Світанок мерців (2004)

Хороший фільм жахів з елементами екшн про зомбі. Режисер стрічки Зак Снайдер зробив фільм потужним, масштабним, красивим та нетиповим.

Увесь світ здригнувся від нашестя ходячих мерців. Навалу живих мерців не можуть стримати ні органи правопорядку, ні армія.

Серед суцільного хаосу знаходиться група вцілілих, що ховається від неминучої смерті в приміщенні великого торговельного центру. Їхня головна мета – вижити. Чи вдасться людям врятуватися, дізнаєтесь після перегляду.

Потяг до Пусана (2016)

Через загадкові спалахи вірусу оголошено надзвичайний стан. Швидкісний потяг-експрес в Пусан став тимчасовим притулком для тих, хто зміг втекти з охопленого загадковою епідемією Сеула.

Пасажири потяга сподівалися, що знайшли свій щасливий квиток, проте події розгортаються інакше. Чи вдасться людям доїхати до Пусана та залишитися живими?

Потяг до Пусана 2: Півострів (2022)

Події фільму розгортаються через чотири роки після початку невідомої епідемії. Невеликій частині людей все ж вдалось вижити. Проте Південна Корея відмежована від решти світу.

Колишній військовий Чан-Сок був за кордоном, але повертається, щоби зі своїм загоном вирушити в закриту зону. Там військовий знаходить людей, які вижили та не перетворились на зомбі. Однак боротьба за життя не припиняється ні на хвилину.

Пацієнт Зеро (2018)

Планету охопив невідомий вірус, який перетворює людей на кровожерливих монстрів-зомбі. Цивілізації кінець, а людство перебуває на межі вимирання.

Сюжет розповідає про чоловіка Моргана, якого вкусили, проте він не перетворився. Після укусу Морган розуміє мову інфікованих та розмовляє з ними. Але його дружині пощастило менше – жінку вкусили, і вона починає перетворюватися.

Тепер Моргану потрібно знайти пацієнта Зеро, за допомогою якого можна створити антивірус та вилікувати кохану.

Мобільник (2016)

Сюжет розповідає історію чоловіка Клейтона Рідделла, який повертається додому та розуміє, що люди навколо поводяться неадекватно.

Масове божевілля почалася одразу по всьому місту: з неба падають літаки, на дорогах постійні аварії, переважна більшість людей перетворились в агресивну зграю зомбі.

Причиною хаосу став звичайний мобільний телефон та його мережі, які вплинули на людський мозок. Клейтон став одним з небагатьох, хто залишився при здоровому глузді. Чоловік знаходить інших людей. Вони разом намагаються вижити та знайти рідних.

Всесвітня війна (2013)

Колишній співробітник ООН Джеррі Лейн намагається врятувати родину він невідомого вірусу, який охопив увесь світ. Сімʼя Джеррі опинилася у центрі спалаху небезпечного вірусу в центрі штату Філадельфія.

Колишні роботодавці чоловіка просять його зʼясувати причини спалаху епідемії. Сховавши дружину та дітей у безпечному місці, Джеррі повертається на службу та починає шукати причини виникнення зомбі-вірусу.