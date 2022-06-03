Американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян та її коханого Піта Девідсона не пустили на платиновий ювілей королеви Єлизавети II у Лондоні.

Пара хотіла потрапити на вечірку з участю членів королівської родини і була навіть згодна не на VIP-місця. Втім, представники Букінгемського палацу, як і журналісти каналу ВВС, який транслюватиме урочистість, відмовили їм.

– Кім рідко відмовляють у відвіданні будь-яких заходів, так що це було досить дивно, тим більше, що вона не часто відвідує Велику Британію. Кім і Піт люблять королівську сім’ю і дуже хотіли бути частиною цього особливого свята, – сказав представник Кардаш’ян.

Не отримавши квитки, Кардаш’ян та Девідсон прогулялися Лондоном, відвідали ювелірний бутік, а ввечері пішли на побачення до місцевого кафе.

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Відомо, що 10 тис. квитків на захід розподілили шляхом відкритого голосування, а 7,5 тис. – надали військовослужбовцям, волонтерам та працівникам благодійних організацій. На вечірці виступатимуть такі зірки як Queen, Даяна Росс, Елтон Джон та інші.

Серед запрошених гостей уже заявлені ведучий Девід Аттенборо, тенісистка Емма Радукану, Девід Бекхем, Стівен Фрай і дама Джулі Ендрюс.

Сама королева дивитиметься трансляцію заходу по ТБ з Віндзорського замку. Зазначимо, що на честь 70-річчя правління Єлизавети II у Великій Британії оголошено чотириденні вихідні, які відзначаються урочистостями та масовими гуляннями.