57-річний Кіану Рівз спровокував чутки про свої заручини. Легендарного актора помітили у ювелірному магазині Лос-Анджелеса, де він вибирав обручки.

Відомо, що Кіану придивлявся до каблучок з діамантами, перлами та аквамарином. Схоже, актор готується до того, щоб уперше у житті одружитися. Його обраницею може бути художниця Олександра Грант, у якої день народження 4 квітня. Вона молодша за Рівза на 9 років.

Можливо, у важливий для Олександри день він зробить пропозицію. Вони разом вже понад чотири роки.

Пара ретельно приховувала свої стосунки з 2018 року, але у 2019 році вони разом відвідали світський захід.

Олександра та Кіану мають багаторічну історію стосунків – вони разом працювали над книгою Ода щастю у 2011 році. Після успіху роботи, вони взялися за другу книгу Тіні у 2016 році.

З того часу вони з’являлися разом у художніх галереях, на автограф-сесіях, позували для іспанського Vogue і навіть їздили до Німеччини, щоб працювати разом.

Нагадаємо, що наприкінці осені 2021 року Кіану Рівз зізнався, що одружився майже 30 років тому. Це сталося під час знімання одного з фільмів, де він зіграв повноцінне весілля зі своєю колегою Вайноною Райдер.