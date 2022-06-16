Кевіна Спейсі відпустили під заставу у справі про сексуальні домагання

Американського актора Кевіна Спейсі, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, відпустили під заставу. У Лондоні пройшло перше засідання у справі – суд вирішив відпустити зірку без додаткових умов.

До зали суду Спейсі прийшов разом із командою юристів – вони захищали його у справі про чотири сексуальні злочини, які відбувалися з 2005 по 2013 рік. Примітно, що суд не надав Кевінові можливості визнати чи не визнати свою провину.

– Пан Спейсі категорично заперечує причетність до будь-якого зі злочинів, зазначених у справі, – заявив адвокат актора Патрік Гіббс.

Скандал навколо Кевіна триває вже багато років – його звинувачують у чотирьох сексуальних злочинах над чоловіками. Члени знімальної групи серіалу Картковий будинок також анонімно заявили, що актор чіпав інших чоловіків без їхньої згоди та дозволяв собі недоречні висловлювання.

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Найжорстокіший злочин датується 2008 роком – судити у цій справі можуть лише у Королівському суді.

Спейсі став відомий у всьому світі завдяки своїй акторській кар’єрі – він має два Оскара за гру у фільмах Краса по-американськи та Звичайні підозрювані. Netflix зуміла досягти популярності серіалу Картковий будинок завдяки Кевіну, який взяв на себе головну роль.

Щоправда, у листопаді 2021 року Спейсі довелося виплатити $31 млн штрафу за порушення контракту на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.