Американський актор Кевін Костнер нібито “приїхав” в Україну.

Знімком із Костнером поділився захисник Азовсталі, морпіх Михайло Діанов у своєму Instagram. Він оприлюднив їхнє спільне фото, на якому вони постали обійнявшись на тлі Софійського собору. Однак є одне але.

– Впізнаєте? – написав під фото Діанов.

Підписники Михайла прийшли в захват і швидко розсекретили особистість знаменитості, хоч зрештою і виявилося, що це не Костнер, а друг Діанова, схожий на нього.

Та годі? Кевін Костнер?

Він із фільму Охоронець.

Чудово. Ось це зустріч!

Наш герой і Кевін Костнер. Дві зірки. Слава Україні!

Та ну? Ох, нічого собі.

Це Кевін Костнер?

Той момент, коли Діанова впізнала, а Костнера ні, – пишуть користувачі мережі під фото.

Зазвичай, коли в Україну приїжджають світові знаменитості, інформація про це з’являється на United24, тож приїзд Кевіна Костнера одразу став під сумнів, адже про нього нічого не писали на фандрейзинговій платформі.

Фото: Михайло Діанов