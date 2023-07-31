Американський актор Кевін Костнер нібито “приїхав” в Україну.
Знімком із Костнером поділився захисник Азовсталі, морпіх Михайло Діанов у своєму Instagram. Він оприлюднив їхнє спільне фото, на якому вони постали обійнявшись на тлі Софійського собору. Однак є одне але.
– Впізнаєте? – написав під фото Діанов.
Підписники Михайла прийшли в захват і швидко розсекретили особистість знаменитості, хоч зрештою і виявилося, що це не Костнер, а друг Діанова, схожий на нього.
- Та годі? Кевін Костнер?
- Він із фільму Охоронець.
- Чудово. Ось це зустріч!
- Наш герой і Кевін Костнер. Дві зірки. Слава Україні!
- Та ну? Ох, нічого собі.
- Це Кевін Костнер?
- Той момент, коли Діанова впізнала, а Костнера ні, – пишуть користувачі мережі під фото.
Зазвичай, коли в Україну приїжджають світові знаменитості, інформація про це з’являється на United24, тож приїзд Кевіна Костнера одразу став під сумнів, адже про нього нічого не писали на фандрейзинговій платформі.
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Фото: Михайло Діанов