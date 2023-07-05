Американський актор Кевін Костнер хоче вигнати свою колишню дружину з його багатомільйонного особняка в Каліфорнії. Артист дав лише два тижні, щоб Баумгартнер покинула будинок із речами.

Актор заявив, що він шанобливо просить звільнити його житло негайно і не пізніше середини липня. З таким проханням Кевін написав до суду – актор домагатиметься цього на тлі дошлюбного контракту, за яким вона має покинути їхній подружній будинок у разі розлучення.

Костнер також повинен надати їй окрему нерухомість вартістю $1,2 млн, згідно з довесільним документом. До всього цього зірці кіно доведеться дати аванс у розмірі $10 тис. на витрати з переїзду і 30 тис. на місяць на оренду будинку – це входить в утримання дітей.

Сама ж Баумгартнер заявила, що у Костнера немає законних підстав виганяти її з дому. Її адвокат наполягає на тому, що вона має залишитися в цьому будинку разом із трьома дітьми пари, оскільки вони прожили тут усе своє життя.

Колишня модель все ж згодна покинути особняк за $140 млн, але за умови, що Кевін буде її утримувати, як і її дітей, адже роботи у неї не було з 2007 року.

У результаті Баумгартнер вимагає $248 тис. на місяць як аліменти та кошти на свої витрати.

Нагадаємо, що на початку травня стало відомо про розлучення Костнера через 18 років шлюбу. Примітно, що на розлучення подала його дружина через непримиренні розбіжності.