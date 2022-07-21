Турецький Bayraktar, який допомагає Україні в повномасштабній війні з РФ, вишили на сорочках. Традиційні українські вишиванки першими отримали розробники безпілотника.

Посол України в Туреччині Василь Боднар поділився декількома фото в Facebook, а також розповів, як виникла ідея створити сорочки з вишитим безпілотником.

– Слово Байрактар ​​чув кожен. Багато хто взяв участь у проєкті Народний Байрактар. Але чи бачив хтось Байрактар ​​на вишитій сорочці із загальнонаціональними символами: калиною, колосками, пташками? Ми наважилися і втілили в життя цей сміливий задум разом із дизайнером Мартою Лешак та майстрами українського бренду вишитого одягу Мотив, – розповів Боднар.

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Першими вишиванки з Bayraktar отримали Сельчук та Халюк Байрактари – керівники компанії Baykar Makina.

– Українська традиційна вишивка, крім декоративної, виконує функцію оберегу. Кожен орнамент несе позитивний символізм, щоб уберегти того, хто носить його, від усього злого. Bayraktar став своєрідним оберегом для українського народу у війні України проти Росії. І зберіг безліч невинних життів, – додав посол.

Бренд вишитого одягу Мотив незабаром розпочне продаж таких сорочок. 15% від продажу передадуть на потреби ЗСУ.

Фото: Василь Боднар