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Кейт Міддлтон показала нові фото з дітьми на честь Дня матері у Великій Британії

19 Березня 2023, 15:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кейт Миддлтон
Джерело: Getty Images

Принц і принцеса Вельські показали нові сімейні фотографії з нагоди Дня матері у Великій Британії, який святкують 19 березня.

Фотографії Кейт Міддлтон з дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї з’явилися в Instagram герцогів Кембриджських.

На першому фото Кейт в оточенні дітей сидить на дереві, на другому – грається з молодшою дитиною.

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– З Днем матері від нашої родини вашій, – написано під кадрами.

Знімки були зроблені в маєтку Сандрінгем у Норфолку в 2022 році королівським фотографом Меттом Портеусом.

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