Донька української продюсерки Ірини Горової Наталія поділилась рідкісним фото з батьком, музикантом Юрієм Горовим.

Наталія Горова показала селфі з батьком

У сториз в Instagram Наталія опублікувала фото, на якому батько її обіймає і тримає за вухо. Дівчина в цей час посміхається та робить селфі.

– Кажуть, що схожі, – підписала знімок Наталія Горова.

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Зазначимо, що у 16 років Ірина Горова вийшла заміж за Юрія. У шлюбі у них народилася донька Наталія.

Також в Ірини є син Андрій, якого вона народила у 2008 році від Олексія Потапенка. Горова та Потап були одружені з 1999 до 2014 року.

Нещодавно Потап ділився фото з 14-річним сином Андрієм. Репер відзначав разом з хлопчиком новорічні свята.

Фото: Наталія Горова