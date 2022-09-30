Українська телеведуча Катя Осадча розповіла про зустріч із росіянами у Фінляндії. Артистка обурена, що така розвинена країна дала притулок у себе переляканих окупантів.

Своїми емоціями артистка поділилася в Instagram і розповіла про поїздку.

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– З мінусів – величезна купа росіян. Як відрізнити їх від фінів? У росіян очі пса, що какає. Собачки, вибачте, що порівнюю вас із цими тарганами. Вони злякані, але з надією, що в Європі якось розрулиться, – заявила Катя.

Осадча також обурена тим, що фіни пускали росіян до своєї країни.

– Питання – якого фіни їх досі пускають? Якщо я нікому не вчеплюсь у горло, то це буде дивом, – додала телеведуча.

Через деякий час Катя додала, що вже з 30 вересня кордони Фінляндії для росіян закриті. Щоправда, не для всіх – в’їзд для відвідування сім’ї, а також для роботи та навчання росіянам дозволено.

Втім, не всі росіяни тікають із Росії, щоб уникнути мобілізації. Наприклад, російський актор і каскадер Стас Румянцев вирушить воювати проти захисників України у лавах армії РФ. Він заявив, що це його добровільне рішення після отримання повістки.