14 грудня оголосили номінантів Національної музичної премії Yuna 2022. Цьогоріч українські артисти змагатимуться за нагороди у 16 категоріях.
Факти ICTV підготували голосування для того, щоб визначити, хто із виконавців гідний отримати статуетку премії Yuna 2022.
Найкраща співачка:
- Alyona Alyona;
- Надя Дорофєєва;
- Тіна Кароль
- NK (Настя Каменських);
- Jerry Heil.
Найкращий співак:
- Володимир Дантес;
- Макс Барських
- Monatik;
- Wellboy;
- Артем Пивоваров.
Найкращий рок-гурт:
- The Hardkiss;
- Скай;
- Океан Ельзи;
- Бумбокс;
- Без обмежень.
Найкращий поп-гурт:
- Kalush;
- Kazka;
- Latexfauna;
- Корупція;
- Tvorchi.
Найкраща пісня:
- SHUM – Gо-A;
- Гуси – Wellboy;
- Зорі – Kalush;
- М’ята – Kazka;
- Рандеву – Артем Пивоваров.
Найкраща пісня іноземною мовою:
- Bestseller – Макс Барських, Zivert;
- Falling – Tvorchi;
- Горить – Надя Дорофєєва;
- Зажигать – Monatik/Jomo;
- Красное вино – NK.
Найкращий альбом:
- Hotin – Kalush
- KOLIR – Onuka;
- ROAD – Tvorchi;
- Жива і не залізна – The Hardkiss;
- Красное вино – NK.
Найкращий кліп:
- Bestseller – Макс Барських, Zivert;
- SHUM – Gо-A;
- Вишні – Wellboy;
- Гуси – Wellboy;
- Зажигать – Monatik/Jomo.
Найкращі дует (колаборація):
- Bestseller – Макс Барських, Zivert;
- Любила – Саша Чемеров та Бумбокс;
- Місто весни – Океан Ельзи та Один у каное;
- Поруч – Kazka та Alekseev;
- Чому – Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.
Відкриття року:
- Надя Дорофєєва;
- MOLFAR;
- Skofka;
- Wellboy;
- Лілу 45.
Електронний хіт:
- Crush – Tvorchi;
- Fallinf – Tvorchi;
- Віч-на-віч – Творчі;
- GUMA – Onuka;
- SHUM – Gо-A.
Хіп-хоп хіт:
- KAVA – MamaRika;
- Весну – ТНМК;
- Додому – Kalush та Skofka;
- Зорі – Kalush;
- Таксі – Kalush, Христина Соловій
Естрадний хіт:
- Ваша мати – СолоХа;
- Діаманті – Олег Винник, Еліна Іващенко;
- Зимова казка – Dzidzio;
- На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив;
- Не стримуй погляд – Ірина Білик.
Саундтрек:
- На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3);
- Пола-ла-ла – Dakh Daughters і Софія Байбакова (Віктор Робот);
- Сини України – Марина Маковій (Мати Апостолів);
- Той день – Злата Огнєвіч (Пульс);
- Хочу ще – СКАЙ (Все буде OK).
Концертне шоу:
- Надя Дорофєєва – Dofamin;
- Макс Барських – Bestseller;
- Артем Пивоваров – Стихійна акустика;
- ROAD – Tvorchi;
- Monatik – Made With Love And Rhythm.
Інший формат:
- DAKOOKA;
- Green Grey;
- LAYAH;
- SINOPTIK;
- Курган та Agregat.
Варто зауважити, що до номінацій потрапили роботи артистів, випущені в період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року.
На перемогу у категоріях Найкраща співачка, Найкращий співак, Найкращий поп-гурт та Найкращий рок-гурт могли бути номіновані лише ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нових пісні.
В категорії Інший формат представлені лише виконавці, в яких за цей період вийшов альбом чи ЕР, і пісні яких не потрапили до топ-100 ефірів національних радіостанцій та музичних телеканалів.
Визначення номінантів відбувалось під час першого туру голосування за участю експертів журі премії. У 2021 році до його складу увійшло 75 представників музичної індустрії.
Церемонія нагородження переможців премії Yuna відбудеться навесні 2022 року.